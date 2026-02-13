【ミュンヘン共同】茂木敏充外相は14日（日本時間15日未明）、ドイツで開かれた「ミュンヘン安全保障会議」のパネルディスカッションに参加した。ロシアのウクライナ侵攻で国際秩序は動揺しており、西半球重視を鮮明にする米国に関し「インド太平洋や国際社会に前向きに関与していくことが引き続き重要だ」と訴えた。「日米同盟を基軸に、欧州を含む同志国との重層的な連携を重視している」と述べ、英国やイタリアと進める次期