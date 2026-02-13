「夜逃げ屋日記」31-1【漫画】本編を読む＜母親が放つ更なる衝撃的な言葉とは…!?＞子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる漫画を描いている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。今回は、投稿されているなかから、ある「名家」で起きたエピソードを紹介するとともに、著者に社長から今回の依頼を聞