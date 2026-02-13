14日（現地時間13日）、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場6Rで行われたG2・1351ターフスプリント（芝1351メートル、13頭立て）には日本馬3頭が参戦。パンジャタワーの5着が最高だった。勝ったのは米国馬リーフランナー（セン5＝フォークス厩舎、父ザビッグビースト）だった。