日本は準決勝に進出ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュート準々決勝が14日（日本時間15日）に行われた。2018年平昌金、2022年北京銀の日本は高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香の3選手で臨み、2分55秒52の2位で準決勝に進出。中継に映った新戦術に、視聴者からは様々な声が上がった。2大会ぶりの頂点を狙う日本がきっちり準決勝に駒を進めた。平昌、北京の日本は先頭選手が交代していく戦術だったが、ミラノ