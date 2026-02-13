モデルでタレントの近藤千尋がＭＣを務めるテレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」が１３日深夜、オンエアされた。バンクーバー五輪・フィギュアスケート日本代表の織田信成さん、平昌五輪・カーリング日本代表の山口剛史さんがゲスト出演。山口さんはミラノ・コルティナ五輪に出場しているカーリング女子日本代表「フォルティウス」について独自情報をぶっちゃけた。最年長の近江谷杏菜（３６）と最年少の小林未