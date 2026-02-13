公式練習で調整するペアの長岡柚奈（右）、森口澄士組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケートのペアで初代表の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が14日、競技会場で公式練習に臨み、課題のスロージャンプを重点的に確かめた。15日のショートプログラムに向け、森口は「4年に1度の舞台。心を込めて最後まで滑り切りたい」と決意を語った。2人は13日に行われた男子フリーを会場で観戦。有力選手にミスが相次ぎ