クリスピー・クリーム・ドーナツから、春限定の新作ドーナツ3種とティードリンク2種が登場。2026年2月25日（水）より全店舗※1で販売がスタートします。日本上陸20周年を記念し、新開発の“クルーラー生地”を含む3つの異なる食感をご用意。春らしい彩りとともに、選ぶ楽しさが広がります♡※1KKD店舗以外の一部小売店及び催事を除く。 3つの食感で味わう春ドーナツ