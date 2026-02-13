きのう（14日）、山口県美祢市の秋吉台で恒例の山焼きが行われ、消防団員の男性が死亡しました。山焼きは枯れ草を燃やして、新たな芽吹きを促す、秋吉台の恒例行事です。美祢市などによりますと、きのう午前10時15分ごろ、延焼防止にあたっていた消防団員で、美祢市の会社経営・篠原直則さん（58）の衣服に火が燃え移りました。篠原さんは病院に運ばれましたが、全身にやけどを負っていて死亡しました。篠田洋司 美祢市長「市