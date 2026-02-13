フィリーズを解雇されたニック・カステラノス外野手(33)とパドレスが1年契約で合意したと、MLBネットワークのジョン・ヘイマン記者が伝えた。カステラノスは通算250本塁打を誇る右の強打者で、昨年もフィリーズで12年連続2桁本塁打となる17本塁打をマークしていた。しかし、12日（日本時間13日）にフィリーズがニック・カステヤノス外野手（33）を解雇した。解雇後、カステヤノスは手書きのメモをSNSに投稿し、確執があった