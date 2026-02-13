■ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子パシュート準々決勝（15日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスピードスケート女子パシュート準々決勝が15日に行われて、日本は2分55秒52で2位、上位4チームに入り、準決勝で3位オランダとの対戦が決まった。レースは2