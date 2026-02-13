◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子団体パシュート準々決勝(大会9日目/現地14日)スピードスケートの女子団体パシュートは日本が2位で準決勝に進みました。準々決勝は8チームが2チームずつ4組に分かれて行われ、タイム順に上位4チームが準決勝に進みます。準々決勝を堀川桃香選手、佐藤綾乃選手、郄木美帆選手の3人で挑んだ日本は、2分55秒52でフィニッシュしました。最終組で登場した強豪のカナ