女子団体追い抜き1回戦滑走する（左から）高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香＝ミラノ（共同）14日のスピードスケート女子団体追い抜き1回戦で、堀川桃香（富士急）佐藤綾乃（ANA）高木美帆（TOKIOインカラミ）が組んだ前回北京五輪銀メダルの日本は2分55秒52の全体2位で通過した。17日の準決勝で同3位のオランダと対戦する。男子500メートルは北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）、新濱立也（高崎健康福祉大職）、倉坪