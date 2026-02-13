ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スピードスケートの女子団体追い抜き１回戦が行われ、２大会ぶりの金メダルを目指す日本は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の布陣で臨み、２分５５秒５２で８チーム中２位となり、１７日の準決勝に進出した。準決勝はオランダと対戦する。日本が２大会続けてメダルを獲得してきた女子団体追い抜き。１回戦を高木―佐藤―堀川で臨んだ日本は