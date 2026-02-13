日本最大級のカルスト台地、山口県の秋吉台で行われた山焼きで、作業中の男性の衣服に火が燃え移り死亡する事故がありました。山焼きは秋吉台のおよそ1140ヘクタールに火を入れて、枯れ草を燃やし新芽の成長を促す早春の行事で、14日午前10時から始まりました。警察によりますと、14日午前10時18分ごろ、秋吉台の西側・龍護峰付近で警戒にあたっていた警察官から「人に火がついている」と連絡がありました。山焼きの作業中だった男