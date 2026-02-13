◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子団体追い抜き１回戦が行われ、２大会ぶり金メダル奪還を目指す日本は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）で臨み、２分５５秒５２の２位で準決勝進出を決めた。１７日の準決勝は２分５５秒６５で３位通過のスケート王国・オランダと激突する。エース・高木は「やることはどの相手でも変わら