V・ファーレン長崎が14日にクラブ公式X(@v_varenstaff)を更新し、「長崎ランタンフェスティバル」にキャプテンのMF山口蛍が参加したことを報告した。前日に敵地で行われた古巣・ヴィッセル神戸戦(●0-2)にフル出場していた山口。クラブは「神戸から長崎に戻り『皇帝役』として長崎ランタンフェスティバルの皇帝パレードに参加しています」と写真で紹介している。この投稿に対し、ファンから「めっちゃかっこいい」「AI生成か