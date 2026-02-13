ラ・リーガ 25/26の第24節 エスパニョールとセルタの試合が、2月14日22:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）、エドゥ・エスポジト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）らが先発に