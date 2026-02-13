「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・１回戦」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）２２年北京五輪で銀メダルの日本が初戦を迎え、中国と同組で登場。２分５５秒５２でゴールし、準決勝に進出した。全体２位での通過となり、準決勝では３位のオランダと対戦することが決まった。２大会ぶりの金メダルを目指す日本はエース・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、佐藤綾乃（２９）＝Ａ