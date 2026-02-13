女優の水野美紀が１４日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、人気ドラマ「踊る大捜査線」（フジテレビ系）の撮影秘話を明かした。水野は「踊る大捜査線」で柏木雪乃役を演じてブレーク。ＭＣの加藤浩次が「踊るの現場どうでした？ピリピリでしょ？」と質問すると水野は「めっちゃ楽しかった」と回答。加藤は「俺、柳葉（敏郎）さんに聞いたもん。めっちゃピリピリしてたって。柳葉さん本人から聞いたから」と