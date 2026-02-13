14日（現地時間13日）、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場5Rで行われたG2リヤドダートスプリント（ダート1200メートル、13頭立て）には日本馬4頭が参戦。アメリカンステージの4着が最高だった。勝ったのは米国馬イマジネーション（牡5＝バファート厩舎、父イントゥミスチーフ）で混戦を制してG1初勝利を飾った。