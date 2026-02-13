ミラノ・コルティナオリンピックは１４日（日本時間１５日未明）、スピードスケートの女子団体追い抜き（チームパシュート）１回戦が行われ、３大会連続のメダル獲得をめざす日本は、２分５５秒５２の２位で準決勝進出を決めた。１位は２分５５秒０３のカナダ。日本が３位のオランダと対戦する準決勝は１７日に行われる。準決勝のもう一組はカナダ対アメリカとなる。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀