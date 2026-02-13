アメリカ国務省は、ドイツで13日に行われた米中外相会談について、「前向きで建設的な会談だった」とするコメントを発表しました。アメリカのルビオ国務長官は13日、訪問先のドイツ・ミュンヘンで中国の王毅外相と会談を行いました。これについてアメリカ国務省は14日、コメントを発表し、「会談は前向きで建設的なものだった」と評価しました。会談の中で「ルビオ国務長官は二国間、地域、そして国際的な幅広い課題について成果を