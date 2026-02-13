スロープスタイルの練習を終え、取材に応じる木村葵来＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボードのスロープスタイル（SS）の練習が14日、本番会場で行われ、男子ビッグエアで日本勢初の頂点に立った木村葵来（ムラサキスポーツ）は「本当にたくさんの方からメッセージをいただけた。もう一つ金メダルを取って日本に持ち帰りたい」と意気込んだ。首に金メダルをかけて走っている時、ひもから取れて落下したという。既