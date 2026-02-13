バイアスロン女子7.5キロスプリントを制したマレン・シルケーデ＝14日、アンテルセルバ（AP＝共同）14日のバイアスロン女子7.5キロスプリントはシルケーデ（ノルウェー）が20分40秒8で優勝した。日本勢は出場していない。（共同）