ＯＳＫ日本歌劇団主催「トップスター翼和希ＲＥＶＵＥＳＨＯＷ！〜Ｄｙｎａｍｉｓｍ〜」が１３日、東京・有楽町マリオンのアイマショウで開幕した。昨年１１月に始まった全国１０か所での巡業公演の最後の場所が東京。翼を中心に個性豊かな出演者たちが、華やかなステージを繰り広げた。翼は「あっという間の３か月でした。全身全霊で舞台に立ちたい。いろんな種類のダンスや歌。最初はカッコよく始まって、大人っぽい雰