2002（平成14）年2月15日、東京都が初めて主催した「新世紀東京国際アニメフェア21」が東京ビッグサイトで開かれ、「千と千尋の神隠し」がグランプリに選ばれた。宮崎駿監督（左）にトロフィーを手渡した石原慎太郎知事は「宮崎監督に続く芸術家がこの催しを通じて誕生、成長することを期待している」と述べた。