今注目の俳優・奥平大兼さんが韓国へ。映画「MOTHER マザー」の演技が高く評価され、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。確かな演技力で作品に深みを与える若手実力派として注目を集める奥平さんが向かった先は…居酒屋？現地の若者が過ごすような等身大の韓国に浸ります。居酒屋を営んでいた父との記憶や、芸能界デビューのきっかけなど、奥平さんの知られざる素顔を追いかけます。