イギリス政府は14日、ロシアで死亡した反体制派指導者のナワリヌイ氏について、毒殺された可能性が極めて高いと発表しました。ロシアの反体制派指導者だったアレクセイ・ナワリヌイ氏は2024年2月、収監先の刑務所で死亡し、ロシアは自然死だったと主張しています。イギリス政府は14日、ナワリヌイ氏の遺体の検体から希少な毒素「エピバチジン」が検出され、毒殺された可能性が極めて高いと発表しました。毒素は南米のヤドクガエル