アルペンスキーの男子大回転を制し、表彰台でジャンプして喜ぶブラジルのルカス・ピニェイロブローテン＝14日、ボルミオ（AP＝共同）フルアタックでゴールまで駆け抜け、電光掲示板を見上げた。アルペンスキー男子大回転のピニェイロブローテンは14日、一番上で緑色に光る自分の名前を確認すると、込み上げる感情を抑えきれず倒れ込んだ。1回目に最速タイムを刻み、連覇を狙う2着のオーデルマットに0秒95差をつけた。湿った雪