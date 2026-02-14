ロシアによる侵攻が続くウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツで開かれている国際会議で、「いかなる戦闘終結の合意よりも前に、安全の保証が必要だ」と訴えました。ウクライナゼレンスキー大統領「いかなる戦闘終結の合意よりも前に、安全の保証に関する合意が必要です」ドイツで開かれているミュンヘン安全保障会議で14日、演説したゼレンスキー大統領はこのように述べ、戦闘終結後のロシアによる再侵攻を防ぐため、「安全