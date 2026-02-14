イゴル・トゥドル氏＝2025年5月、ローマ（LaPresse提供、AP＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグ、トットナムは14日、新監督として元クロアチア代表DFでユベントス（イタリア）などで指揮を執ったイゴル・トゥドル氏（47）の就任を発表した。成績不振で解任されたフランク前監督の後任となる。契約は今季終了まで。（ロンドン共同）