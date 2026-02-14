ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。10日（日本時間11日）のショートプログラム（SP）9位から、13日（同14日）のフリーで逆襲。演技後、日下匡力コーチに抱きしめられた時の表情が話題となっている。佐藤はフリーで「火の鳥」を熱演。優勝候補のイリア・マリニン（米国）らが崩れる中、フリーでは3位の高得点をマークし、ショート