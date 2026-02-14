ドジャースと同じナ・リーグ西地区で松井裕樹投手（３０）も所属するパドレスが、グリフィン・キャニング投手（２９）、ニック・カステラノス外野手（３３）を獲得すると１４日、複数の現地メディアが報じた。キャニングは１９〜２３年にエンゼルスで大谷翔平投手（３１）と同僚だった右腕。昨季メッツで７勝を挙げるなど通算３２勝を挙げている。カステラノスは通算２５０本塁打の長距離砲。フィリーズとの５年契約最終年だ