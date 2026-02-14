１４日、応急管理部で安全対策や「春運」のサービス保障を指導する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京2月14日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は14日午後、応急管理部を訪れ、春節（旧正月）連休期間中の重点業種・分野の安全対策と特別輸送態勢「春運」期間（2月2日〜3月13日）のサービス保障などの取り組みを検査、指導した。１４日、国家応急指揮部（対策本部）集中合同当直室