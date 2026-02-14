国産レアアースの採鉱試験を行っていた探査船「ちきゅう」が静岡県の清水港に帰港しました。記者「出港から1か月。探査船『ちきゅう』がレアアースの採鉱試験を終えて、今、清水港に帰港しました」清水港を拠点とする探査船「ちきゅう」。日本最東端に位置する南鳥島沖で今月1日、水深6000メートルからレアアースを含むとされる泥の引き揚げに世界で初めて成功しました。レアアース輸入の大半を中国に頼っている日本。国内の採鉱に