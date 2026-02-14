◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日フィギュアスケート（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケートのペアが14日、競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで調整した。初出場の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は第2グループで練習。曲かけではフリーを流し、リフトやサイドバイサイドの連続ジャンプなどを確認した。この日は観客が入っており、