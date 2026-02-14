アルペンスキー男子大回転で優勝し、ブラジルに初の冬季五輪「金」をもたらしたルカス・ピニェイロブローテン＝14日、ボルミオ（AP＝共同）14日のアルペン男子大回転で、ピニェイロブローテン（ブラジル）が合計2分25秒00で優勝し、同国勢で冬季五輪初のメダルとなる金を獲得した。前回覇者のオーデルマット（スイス）は2分25秒58で2位だった。日本選手は出場していない。（共同）