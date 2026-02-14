元グラビアアイドルでタレントの小野真弓（44）が、13日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（午後9時）にVTR出演。20代でダブルローンを抱えていたことを明かした。大金を手にした栄光の時代から転落した芸能人を取材し、現在に迫る番組。小野は02年、消費者金融のテレビCMに出演しブレーク。全盛期のCM契約本数は12本で、最高月収は「一番多い時で700万ぐらい。年収は3000万ぐらいですかね」と