アメリカのルビオ国務長官は14日、ドイツの国際会議で演説し、ヨーロッパとの協調関係の重要性を訴えました。ヨーロッパ諸国の懸念を払拭する狙いがあるとみられます。ルビオ国務長官「時に意見が分かれても、それはアメリカと軍事的・経済的のみならず、精神的、そして文化的にもつながっているヨーロッパを深く心配しているからだ」ミュンヘン安全保障会議で14日に演説したルビオ国務長官はこう述べた上で、「アメリカはヨーロッ