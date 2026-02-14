14日（現地時間13日）、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場4Rで行われたG3サウジダービー（ダート1600メートル、14頭立て）には日本馬5頭が参戦。サトノボヤージュの3着が最高だった。勝ったのは地元サウジアラビアのアルハラム（牡3＝アルシドダラニ厩舎、父イフラージ）。デビュー以来4連勝で地元の大一番を制した。