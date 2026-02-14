「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は、９１・００点で４位となった。高難度のスイッチバックから入った２本目と３本目は、中盤にトリプルコーク１４４０を２連続でつなぐルーティンを完遂したが、点数が伸びきらなかった。本人に手応えがあっただけに、１点差で表彰台を逃して大粒の涙。その場で泣き崩れ