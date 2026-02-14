脚本家の三谷幸喜氏が１４日、「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）をケガのため欠席した。番組冒頭、空席の三谷氏の席が映され、安住紳一郎アナが「ご覧のように、三谷さんなんですが本日欠席です。ケガをしたということなんですが」と報告。安住アナの携帯電話に三谷氏からのメールが届いており「大変申し訳ないことですが、今日は番組を欠席させていただきます。今日昼過ぎ、散歩の途中に近所の公園で木に