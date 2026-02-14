◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）１着賞金１２０万米ドル（１億８８０８万円）のレースで、日本馬は勝利を飾れなかった。坂井瑠星騎手騎乗＝栗東・矢作芳人厩舎＝のアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝騎乗のガビーズシスター（牝５歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）