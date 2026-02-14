アイドルグループ「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」が１４日放送の「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（日本テレビ系）に出演した。メンバーの横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣、千賀健永の４人はＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の派生ユニット「舞祭組」を結成。当時の心境について横尾は「今だから言いますけどすごい嫌でしたね」と告白した。千賀も「ＣＤデビューに関してはすごくうれしかった。方向性とか舞祭組というグループ名に抵抗が最初はありました