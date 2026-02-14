ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日、米フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で始動し、ブルーのトレーニングウェア姿を披露した。午前７時に黒のスエットとオリーブ色のパンツで球場入り。日本の真裏、時差１４時間のフロリダとあって、時差について尋ねられると「大丈夫だと思っていたんですが、なんか眠くなってきちゃいました」と岡本。ロッカーの両サイドは、トレードで新加入したサンチェスと、主軸外野手の