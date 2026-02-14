[2.14 J1百年構想EAST第2節 町田 2-2(PK4-2) 水戸 Gスタ]初のJ1リーグで持ち味を発揮してみせた。水戸ホーリーホックのDFフォファナ・マリックは今シーズン初出場。「樹森(大介)監督にもFWとのバトルはしっかりやってほしいと言われた。今日は空中戦、地上戦としっかりできた」(フォファナ)。強敵であるFC町田ゼルビアを相手に、強力なフィジカルで守備に奮闘した。公式戦2連勝と調子を上げる町田に対し、樹森監督がフォファナ