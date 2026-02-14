[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]勢いに乗る相手を手玉に取った。サンフレッチェ広島MF川辺駿は後半、岡山の特別指定選手MF小倉幸成(法政大)から2度のタックルを受け、2枚のイエローカードで退場を誘発。序盤は互角なマッチアップもあったが、徐々にボール奪取や展開力で違いを生み出し、後半は熟練の駆け引きで圧倒した。小倉は今年1月のAFC U23アジア杯でU-21日本代表を優勝に導き、2028年から岡山