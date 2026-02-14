不飽和脂肪酸の食品とは？メディカルドック監修医が一日の摂取量・効果・不足すると現れる症状・過剰摂取すると現れる症状・効率的な摂取方法などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『マグロなどの「不飽和脂肪酸が多い食品」を摂り過ぎるとどうなる？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：山口 恵里（管理栄養士） 病院や高齢者施設で5年、給食