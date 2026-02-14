世界で初めて水深およそ6000メートルからレアアースを含んだ泥の回収に成功した探査船「ちきゅう」が静岡市に帰港しました。【映像】清水港に帰港した探査船「ちきゅう」進士陸斗記者リポート「採掘調査を終えた『ちきゅう』が、およそ1カ月ぶりに清水港に着岸しました」「ちきゅう」は日本最東端の南鳥島近海で水深およそ6000メートルからレアアースを含む泥の採取に成功しました。南鳥島周辺の海底には、推定でおよそ1600