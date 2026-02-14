東京・東大和市で自動車の修理工場が全焼しました。車の修理中にガソリンが漏れてストーブから引火したとみられています。【映像】火災現場の様子14日午後4時半ごろ、東大和市仲原で自動車の修理工場から火が出ました。およそ2時間でほぼ消し止められましたが、2階建ての工場が全焼したほか、周りの3軒の壁などが焦げたということです。けがをした人はいませんでした。警視庁によりますと、火元の自動車修理工場で50代の男